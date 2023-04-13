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Geçtiğimiz yıllarda Survivor’a katılan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, ameliyat oldu. Hastane odasından fotoğraflarını paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Yağcı, ameliyatın zorlu olduğunu belirtti.

Oyuncu, hastane odasında verdiği poza şunları yazdı:

"Aşil tendonumun kopması sonucu başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. Sevgili doktorum Yener İnce'ye sonsuz teşekkürler ederim. Zor ve detaylı bir ameliyattı. Ziyarete gelen, mesaj atan, hediye yollayan, arayan soran herkesten Allah razı olsun."