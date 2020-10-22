Barış Murat Yağcı : Sevgilim yok

Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı iddia edilen Nisa Bölükbaşı ile ilgili açıklama yaptı.

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile ilgili çıkan aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu. Hayatının tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan Yağcı, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

İşte Yağcı'nın açıklamlarından ara başlıklar:

“Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar.

"YİNE SURVİVOR OLU"

Survivor All Star bu sene olmayacak. Seneye Acun Abi ile oturur konuşuruz. Bir kere gittik güzeldi, ikinci gittiğimde aynı heyecan olmayabilir ama zamanla konuşulur o da.

"KÖTÜ NİYETLİLER DE VAR"

Yakışıklı oyuncu, "DM (direkt mesaj) kutuna günde kaç tane mesaj geliyor?"sorusuna, "Şu an 91 tane mesaj var. Her gün 'sayfayı temizle' yapıyorum, yeniden artı 99 oluyor. Kötü niyetli olanlar da var, ama gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz. Birçok kişiye güzel yardımlarda bulunduk" yanıtını verdi.