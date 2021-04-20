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    Barış Murat Yağcı'dan aşk fotoğrafı

    Takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenleyen Barış Murat Yağcı, "Nisa ablayı seviyor musun? sorusuna cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 09:16
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    Barış Murat Yağcı'dan aşk fotoğrafı

    Survivor yarışmasının final yapmasının ardından ilişki yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, hayranları tarafından yakın takipte.

    "AŞKIN FOTOĞRAFINI GÖSTER"

    Ünlü fitness modeli Jen Selter'ın fotoğraflarının altına attığı yorumlarla gündem olan Barış Murat Yağcı, konuya ilişkin sessiz kalırken Instagram üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi. Yağcı, bir takipçisinin kendisine yönelttiği 'Nisa ablayı seviyor musun? Nisa'yı nasıl sevdiğini bize fotoğrafla gösterir misin?' sorusuna spor yaptıkları esnada çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.

    Yağcı'nın paylaşımının ardından takipçiler, 'Size nazar değmesin' ve 'Birbirinize hep böyle aşk dolu bakın' gibi yorumlarda bulundu.

    Barış Murat Yağcı dan aşk fotoğrafı #1

    Barış Murat Yağcı dan aşk fotoğrafı #2

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