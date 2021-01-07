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    Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi

    Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 07:18
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    Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi

    Survivor yarışmasının ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme geliyordu.

    ÖPÜŞME VİDEOLARI DÜŞTÜ

    Sosyal medyaya düşen öpüşme görüntülerinin ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından aşklarını itiraf etmişlerdi.

    NİSA CEVAP VERMEDİ

    Birlikteliklerini artık saklamayan Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti. Oyuncu Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nin ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti.

    Nisa Bölükbaşı evlilik teklifine herhangi bir cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

    Barış Murat Yağcı dan Nisa Bölükbaşı na evlilik teklifi #1

    Barış Murat Yağcı dan Nisa Bölükbaşı na evlilik teklifi #2

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