Barışmak için harekete geçmişti! Icardi'nin aşk ilanı Wanda Nara'yı kızdırdı

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Şu sıralar sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen hatta çocuklarının annesinin ihanetine de uğrayan yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı.

"SEVGİ KAZANIR"

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

WANDA ADALET İSTİYOR

Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Beş küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum.”

Nara’nın bu açıklaması, Icardi’ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

KÜÇÜK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Wanda Nara, Mauro Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki de sona ermişti. Nara, ayrılığın ardından Icardi ile geçmişteki fotoğraflarını yeniden paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı. Bu hamle, Nara’nın Icardi’ye geri dönmek istediği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu.

Icardi yeni sevgilisini paylaştıktan kısa süre sonra açıklamalarda bulundu:

"Herkesin bildiği gibi, kızlarım ile ilgili hiçbir şeyi ifşa etmek tarzım değil ancak kızlarımın annesinin uyguladığı zalimce yalanlara karşı sessiz kalmamı bekleyemezler. Beni kendi evimden, sahte bir şiddet suçlamasıyla dışladılar.

"ARKADAŞIM DEDİ"

Beni bir cumartesi sabahı, dizimden ameliyat olmama saatler kala, başka bir sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evimden dışladılar. 13 Aralık’ta kızlarımı bana teslim etmeleri gerekiyordu ama anneleri Avrupa'da "erkek arkadaşı" ile seyahatteydi ve telefonlarımı 17 Aralık'a kadar kapalı tuttu. O kişiyle 3 yıldır bir ilişkileri olduğunu canlı yayında açıkladılar. Ama o sırada benle evliydi ve bana ve kızlarına "o sadece bir arkadaş" olduğunu yemin etmişti...

"BEN KIZLARIMA BUNU ANLATAMAM"

Onlara, annelerinin 3 yıl boyunca sevgilisi olan ve sonrasında "erkek arkadaşı" olarak açıkladığı kişi yüzünden aileyi parçaladığını anlatmam. O kişiyle ilişkisi yüzünden, kızlarım Türkiye'de okula giderken, 2 yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Hanımefendi beni halk arasında küçültmeye çalışıyor, ancak ben ailemizi kurtarmak için verdiğim savaştan ve çaresizce yalvararak ailemi korumaya çalışmaktan gurur duyuyorum, tıpkı kızlarımın zaman zaman bunu talep ettiği gibi. Beni küçümseme çabasında, çocuklarına verdiği zararları umursamıyor.

"ÇOCUKLARINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Annesinin, babasının veya üvey babasının cinsel hayatı viral hale geldiğinde, çocuklar, arkadaşlarına utanarak bakmak zorunda kaldıklarında, tüm bunların farkında olmuyor. Ama bu savaş, onun için çocuklarından daha önemli olduğunu gösteriyor."

"Ruhumda derin bir acı hissediyorum, çünkü kızlarım anneleri tarafından PSİKOLOJİK OLARAK MANİPÜLE EDİLİYOR... Ama adalete güveniyorum" diyen Icardi'nin paylaşımı gündem oldu.