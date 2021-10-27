Euro
11.0978
0.28%
Dolar
9.5458
0.11%
Altın
548.71
-0.22%
Borsa
1.509
0%
Bitcoin
585.387
-2.29%
BTXN Coin
21.20
0.52%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

    ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematik öğrenme güçlüğü) olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 07:10
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

    Geçtiğimiz günlerde baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bir YouTube programına konuk oldu.

    Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu da söyledi:

    "PARMAK HESABI YAPIYORUM"

    “Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum. Allah’tan pandemi oldu da para üstü almayı bıraktım.”

    "ENİS DAHA ÜNLÜ OLDU"

    Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda Enis Arıkan’la çok benzetildiğini de paylaşan Küçükçağlayan, "Eskiden Enis Arıkan'ı gördüklerinde ben zannedip fotoğraf çektiriyorlarmış. Allah'tan o daha ünlü oldu da bundan kurtuldu" diye konuştu.

    Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var #1

    Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir