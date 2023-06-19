Bartu Küçükçağlayan oje sürdü Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bebek mavisi ojeleriyle Enis Arıkan'ın objektifine yansıdı.

ensonhaber.com

Yalan Dünya dizisinde Orçun rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, geçtiğimiz sene şubat ayında da Mevsim adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Bir çocuk babası Bartu Küçükçağlayan, Ezgi Mola ve Enis Arıkan ile bir etkinliğe katıldı.

Küçükçağlayan, tırnaklarına sürdüğü açık mavi tondaki ojeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Bartu Küçükçağlayan'ın ellerini meslektaşı Enis Arıkan, Instagram hesabından paylaştı.

"Bebek mavisi yakışmış kardeşim"

Arıkan, o anları "Bebek mavisi yakışmış kardeşim" notuyla yayınladı.