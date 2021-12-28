Oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı. Ünlü ismin tarzı görenleri ikiye böldü.

Çok sayıda dizide başarılı oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor.

Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistliğini yapan Küçükçağlayan, geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluştu.

Son dönemde baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu ve şarkıcı yaptığı hareketle ezber bozdu.

SAHNEYE ETEKLE ÇIKTI, HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Bartu Küçükçağlayan sahneye kısa bir etekle çıktı.

Ünlü ismin bu tarzı hayranlarını ikiye böldü.

Küçükçağlayan'ın kimi hayranları eteği yakıştırmazken, kimisi de sahne şovu olarak beğendiğini dile getirdi.