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    Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı

    Oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı. Ünlü ismin tarzı görenleri ikiye böldü.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 19:24
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 19:42
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    Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı

    Çok sayıda dizide başarılı oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor.

    Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistliğini yapan Küçükçağlayan, geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluştu.

    Son dönemde baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu ve şarkıcı yaptığı hareketle ezber bozdu.

    SAHNEYE ETEKLE ÇIKTI, HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

    Bartu Küçükçağlayan sahneye kısa bir etekle çıktı.

    Ünlü ismin bu tarzı hayranlarını ikiye böldü.

    Küçükçağlayan'ın kimi hayranları eteği yakıştırmazken, kimisi de sahne şovu olarak beğendiğini dile getirdi.

    Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı #1

    Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı #2

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