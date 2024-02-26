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Bartu Küçükçağlayan sahneye mini eteğiyle çıktı! Sosyal medyada viral olan kareler

Bartu Küçükçağlayan sahneye mini eteğiyle çıktı! Sosyal medyada viral olan kareler Sahneye mini eteğiyle çıkan ve farklı dansıyla ilgi toplayan Bartu Küçükçağlayan, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.