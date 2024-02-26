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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Bartu Küçükçağlayan, sahneye yöneldi.
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Küçükçağlayan, göz kalemi çekerek oje sürmeye başlamıştı.
Küçükçağlayan bu defa sahneye yeni kombiniyle çıktı.
Mini etek giydi
Bartu Küçükçağlayan, sahneye siyah mini eteğiyle çıktı. Hayranlarını şaşırtan Küçükçağlayan bir de dans gösterisi yaptı.
Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem olurken bazıları olumlu bazıları olumsuz yorum yaptı.
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