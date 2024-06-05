Bartu Küçükçağlayan'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu! Yorum yağdı Tarzı ve dansı sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlaya'a yorum yağdı. Ünlü oyuncuya takipçileri küçük bir de uyarıda bulundu.

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ensonhaber.com

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, aynı zamanda müzik dünyasında da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ünlü isim, son zamanlarda sahne tarzlarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Küçükçağlayan'ın, göz kalemi çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyanın diline düşmüştü.

Sarı kaban ve mavi tayt

Ünlü şarkıcı bu kez yine sahne tarzı ile gündeme geldi. Sarı kabanı ve mavi taytıyla dikkat çeken şarkıcıya hayranları tarafından yorum yağdı.

Ünlü ismin o anları sosyal medyada gündem olurken bazıları olumlu bazıları olumsuz yorum yaptı.

"Devlet Bahçeli görmesin"

Şarkıcıya takipçileri tarafından, "Bence muhteşem çok yakışmış", "Devlet Bahçeli görmesin", "Tarzı hiç yakışmamış" gibi yorumlar yapıldı.

Eurovision yarışmasında İsviçre'yi temsil eden şarkıcı Nemo, ülkesine birincilik kazandırmıştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Nemo'nun giyim ve yaşam tarzıyla ilgili sözleri gündem olmuştu.