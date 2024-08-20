Baş örtüsü modasına Beyonce da uydu! New York sokaklarında poz verdi

Haber Merkezi
Son albümüyle rekor kıran şarkıcı Beyonce, şarkılarının yanı sıra görüntülendiği yerde de mutlaka kendinden konuşturmayı başarıyor.
En son New York sokaklarında görüntülenen dünyaca ünlü şarkıcı, yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
BEYONCE DA MODAYA UYDU
İtalyan moda devlerinin baş örtlülü kombinlerinden sonra ünlü isimler kombinlerini değiştirmeye başladı. Modaya uymak için çoğu kombinlerini baş örtüsüyle tamamlayan isimlere bir ünlü isim daha dahil oldu.
Beyonce da baş örtüsü takıp New York sokaklarında yürüdü. Amerikalı şarkıcının tarzı sosyal medyada gündem oldu.
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