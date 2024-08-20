Baş örtüsü modasına Beyonce da uydu! New York sokaklarında poz verdi 42 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ilginç tarzıyla New York sokaklarında görüntülendi. Baş örtüsü modasına uyan şarkıcı sosyal medyada yorum aldı.

Haber Merkezi

Son albümüyle rekor kıran şarkıcı Beyonce, şarkılarının yanı sıra görüntülendiği yerde de mutlaka kendinden konuşturmayı başarıyor.

En son New York sokaklarında görüntülenen dünyaca ünlü şarkıcı, yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BEYONCE DA MODAYA UYDU

İtalyan moda devlerinin baş örtlülü kombinlerinden sonra ünlü isimler kombinlerini değiştirmeye başladı. Modaya uymak için çoğu kombinlerini baş örtüsüyle tamamlayan isimlere bir ünlü isim daha dahil oldu.

Beyonce da baş örtüsü takıp New York sokaklarında yürüdü. Amerikalı şarkıcının tarzı sosyal medyada gündem oldu.