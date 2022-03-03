Başak Çokan, canlı yayında epilepsi krizi geçirdi

Bahar Candan ile gazeteci Başak Çokan arasında kavga çıktı.

YouTube'da canlı yayınlanan Al Sana Haber programında bugün korku dolu dakikalar yaşandı.

Her bölümü olay olan programda bu sefa Bahar Candan ile tartışan gazeteci Başak Çokan epilepsi krizi geçirdi.

"KAŞIK GETİRİN"

Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın, "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin." sözleri herkesi korkuttu. Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

"GEBERTİRİM"

Yaşananlardan çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek "Bahar varsa biz yokuz" diyerek rest çekti. Ebru Polat, kriz anında ne yapacağını bilemeyince Bahar Candan'a küfürler ederek "Onu gebertirim." dedi.