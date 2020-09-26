Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi

    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 17:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi

    Geçtiğimiz şubat ayında Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor.

    Son dönemlerde Sinan Altıntaş isimli şahıs tarafından ölümle tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaları ile gündeme gelen Kıvanç Tatlıtup ile Başak Dizer'in evlilik hayatı oldukça iyi gidiyor.

    KIVANÇ'IN GÖZÜNDEN KENDİSİNİ PAYLAŞTI

    43 yaşındaki Başak Dizer, 36 yaşındaki eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un gözünden çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

    Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ a poz verdi #1

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Başak Dizer'in sosyal medya hesabında sıkça paylaştığı köpeği ile poz verdiği sırada Kıvanç Tatlıtuğ'un yakaladığı kare, çiftin takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir