Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Geçtiğimiz şubat ayında Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor.

Son dönemlerde Sinan Altıntaş isimli şahıs tarafından ölümle tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaları ile gündeme gelen Kıvanç Tatlıtup ile Başak Dizer'in evlilik hayatı oldukça iyi gidiyor.

KIVANÇ'IN GÖZÜNDEN KENDİSİNİ PAYLAŞTI

43 yaşındaki Başak Dizer, 36 yaşındaki eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un gözünden çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Başak Dizer'in sosyal medya hesabında sıkça paylaştığı köpeği ile poz verdiği sırada Kıvanç Tatlıtuğ'un yakaladığı kare, çiftin takipçileri tarafından oldukça beğenildi.