Başak Dizer: Kıvanç beni gururlandırıyor Ünlü stilist Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığıyla ilgili konuştu.

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7 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, L'Officiel dergisine özel açıklamalarda bulunarak, 6 yıl önce dünyaevine girdiği eşi Başak Dizer'e aşkını anlatmıştı.

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi." diyen Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etmişti: "Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele."

"Başak kadar şanslı olamadık"

Oyuncunun bu sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak; "Erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık", "Bir insan hem yakışıklı hem yetenekli hem sempatik hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz" ve "Başak kadar şanslı olamadık" gibi yorumlar almıştı.

"Onunla inanılmaz gurur duyuyorum"

Tüm bunların ardından Başak Dizer, Marie Claire dergisine konuştu. Dizer, "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor." dedi.