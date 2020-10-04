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    Başak Dizer: Kıvanç ne giyse çok yakışıyor

    Uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte olan Başak Dizer, eşinin ne giyse yakıştığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 03:58
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    Başak Dizer: Kıvanç ne giyse çok yakışıyor

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti uzun süredir mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

    Birlikte alışverişe çıkan çiftin stil konusunda söü geçen ismi Başak Dizer.

    Erkek modası konusunda stil danışmanlığı yapan Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’u değerlendirdi.

    "NE GİYSE YAKIŞIYOR"

    Dizer, “Birlikte alışverişe çıktığımızda ‘bu parça sana çok yakışır’ diye yönlendirdiğim çok oluyor. Ama eşim diye demiyorum, ne giyse çok yakışıyor.” ifadelerinde bulundu.

    Başak Dizer: Kıvanç ne giyse çok yakışıyor #1

    Başak Dizer: Kıvanç ne giyse çok yakışıyor #2

    Başak Dizer: Kıvanç ne giyse çok yakışıyor #3

    Başak Dizer: Kıvanç ne giyse çok yakışıyor #4

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