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    Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafını paylaştı

    Stil danışmanı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un 2002 yılında verdiği pozu paylaşarak kaplan benzetmesi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 09:42
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    Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafını paylaştı

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, önceki gün eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz yaptı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Dizer, eşinin 18 yıl önce verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

    KAPLANA BENZETTİ

    Başak Dizer'in, fotoğrafa kaplan emojisi koyması da gözlerden kaçmadı.

    43 yaşındaki stil danışmanının paylaşımına, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ un eski fotoğrafını paylaştı #1

    Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ un eski fotoğrafını paylaştı #2

    Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ un eski fotoğrafını paylaştı #3

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