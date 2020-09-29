Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafını paylaştı

Stil danışmanı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un 2002 yılında verdiği pozu paylaşarak kaplan benzetmesi yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, önceki gün eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz yaptı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Dizer, eşinin 18 yıl önce verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

KAPLANA BENZETTİ

Başak Dizer'in, fotoğrafa kaplan emojisi koyması da gözlerden kaçmadı.

43 yaşındaki stil danışmanının paylaşımına, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.