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    Başak Dizer, 'Kurt' ismi hakkında açıklama yaptı

    2016 yılında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 10:58
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    Başak Dizer, 'Kurt' ismi hakkında açıklama yaptı

    Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, çocuklarına vereceği ismin hikayesini anlattı.

    Dizer, 2014 yılında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde ilişkilerinin başladığını, çocuklarına isim verirken de bu projeden esinlendiklerini söyledi.

    "Kurt yazmıştım"

    Kurt isminin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Dizer, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." dedi.

    Anlamını da araştırdı

    Dizer, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kurt bana maskülen ve güçlü bir isim geliyor. Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor."

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