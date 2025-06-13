Başak Dizer paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Akbağ'dan kulis pozu

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te hayatlarını birleştirmişti. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şu sıralar ekranlardan uzak olan ünlü oyuncudan yeni bir kare geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Başak Dizer, Instagram hesabındaki son paylaşımında eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Demet Akbağ'a yer verdi.

KULİS BULUŞMASI

Başarılı oyuncu Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Oyun sonrası kuliste Demet Akbağ ile bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.