Başak Dizer soyadını sildi

Sosyal medyayı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un aksine aktif kullanan stil danışmanı Başak Dizer, soyadını Instagram hesabından kaldırdı.

Beş yıl önce Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, bu zamana kadar sosyal medya hesaplarında hep 'Başak Dizer Tatlıtuğ' olarak geçiyordu.

Instagram'da çift soyadı kullanan güzel stil danışmanı, Dizer soyadını silip 'Başak Tatlıtuğ' oldu.

KIVANÇ İSTEMEDİ

İddiaya göre, bunun nedeni ise yakışıklı oyuncunun bir arkadaş ortamındaki bu konudan rahatsız olduğunu dile getirmesi oldu. Kadınların son dönemde çift soyadı kullanmasını şakayla karışık eleştiren Kıvanç Tatlıtuğ'un "Eskiden böyle bir şey yoktu. Bakın annelerimize, hep tek soyadlı" gibi esprili sitemlerinin ardından güzel stil danışmanı hemen 'Dizer' soy ismini kaldırdı.

Güzel stilist, bu hareketiyle beş yılın ardından 'Başak Dizer Tatlıtuğ' değil 'Başak Tatlıtuğ' olarak anılmak istediğini de açıkça ilan etmiş oldu.