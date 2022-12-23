Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle poz verdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı eşi Başak Dizer süper minili ceket elbisesiyle mest etti.

Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle yurt dışı tatilene çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.

Ceket elbise giydi

Son olarak Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi. Başak Dizer, süper minili ceket elbisesiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Başak Dizer, paylaştığı kareye "Milan'da bir gece" notunu yazdı.

"Durmadan seni konuşabilirim"

Eşinin paylaşımına sessiz kalamayan Tatlıtuğ, paylaşıma "Durmadan seni konuşabilirim" yorumunu yaptı. Dizer'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.