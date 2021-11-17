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Başak Dizer Tatlıtuğ hamile

Başak Dizer Tatlıtuğ hamile

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti anne baba olmaya hazırlanıyor. Dizer'in üç aylık hamile olduğu ve cinsiyetinin henüz belli olmadığı bildirildi.