Petrol
86.19
0.72%
Euro
19.6497
0.10%
Dolar
18.6368
0.01%
Altın
1.079
0.23%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
327.271
1.52%
BTXN Coin
5.45
0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi

    Çocukları Kurt Efe'ye kavuşunca çekirdek bir aileye kavuşan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, harika evinin kapılarını ilk kez açtı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi

    Stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturmuştu. Dizer, geçtiğimiz nisan ayında da oğlu Kurt Efe'yi dünyaya getirmişti.

    Dizer, eşi ve oğluyla yaşadığı Kemerburgaz'daki muhteşem evinin kapılarını Maison Française dergisine açtı.

    Üç katlı villanın genel mimari tarzı, modernliğiyle dikkat çekti. Renk seçimleri Başak Dizer’e ait, nude ve bej tonları hakim.

    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #1

    "Tasarım parça severim"

    Neşe ve huzur veren sıcak bir ambiyans istediğini söyleyen Başak Dizer, "Dekorasyon için aksesuar tercihlerim eğlenceli, renkli, dikkat çekici pop-art parçalar oldu. Yeşile, doğaya ve dinginliğe özlem duyduğumuz için bir orman evinde yaşamak hep hayalimizdi. Yaşadığım mekanda mutlaka tasarım objeler ve sanat eserleri olmalı.

    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #2

    "Emek harcarım"

    Evim her zaman önceliğim olmuştur. Zevkimi, yaşam stilimi ve karakterimi yansıtması için zaman ve emek harcarım." diye konuştu.

    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #3

    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #4Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #5Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #6

    Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ evini gösterdi #7


    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..
    Yaşam

    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
    3. Sayfa

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

    Görüş Bildir