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    Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü mesajı

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Başak Dizer Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 07:11
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 07:54
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    Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü mesajı

    Başak Dizer, 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

    "NİCE MACERALARA"

    2019 yazında eşiyle gittikleri tatilden fotoğraflarını paylaşan Başak Dizer altına "Daha nice maceralara, seninle..." notunu düştü. Başak Dizer'in paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı.

    Başak Dizer den Kıvanç Tatlıtuğ a doğum günü mesajı #1

    Başak Dizer den Kıvanç Tatlıtuğ a doğum günü mesajı #2

    Başak Dizer den Kıvanç Tatlıtuğ a doğum günü mesajı #3

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