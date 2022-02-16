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    Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a mama sürprizi

    Başak Dizer, 14 Şubat Sevgililer Günü için Kıvanç Tatlıtuğ'a anlamlı bir sürpriz yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:46
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    Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a mama sürprizi

    Anne-baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, hafta sonu dağa çıktı.

    Yakışıklı oyuncu kayak yaptı, 6.5 aylık hamile olan stil danışmanı ise eşini izlemekle yetindi.

    14 ŞUBAT HEDİYESİ

    Başak Dizer, dün de ‘14 Şubat’ı anlamlandırmak adına Kıvanç’ın adına sokaktaki sahipsiz dostlar için mama bağışında bulundu. Sertifikayı eşine hediye etti.

    Başak Dizer den Kıvanç Tatlıtuğ a mama sürprizi #1

    Başak Dizer den Kıvanç Tatlıtuğ a mama sürprizi #2


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