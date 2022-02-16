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Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a mama sürprizi

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a mama sürprizi

Başak Dizer, 14 Şubat Sevgililer Günü için Kıvanç Tatlıtuğ'a anlamlı bir sürpriz yaptı.