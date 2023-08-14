Başak Gümülcinelioğlu'nu Amerika'da şaşırtan olay Oyunculuk eğitimi için yurt dışına giden Başak Gümülcinelioğlu, Amerika Los Angeles'ta yaşadığı anıyı sevenleriyle paylaştı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz sezonun reyting rekoru kıran dizilerinden Yargı'da 'Neva' karakterine hayat veren oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, senaryo gereği bir yıl önce diziye veda etmişti.

Oyunculuk eğitimi için Amerika'ya giden Gümülcinelioğlu, Stella Adler’daki 5 haftalık özel eğitim programını tamamladı.

Los Angeles'ta kalan ünlü oyuncu, taksici ile arasında geçen ilginç diyalogu anlattı.

Başak Gümülcinelioğlu, 'Yargı' dizisinin sosyal medya sayfasında paylaşılan videoda şunları söyledi:

"Burada başıma çok tatlı bir şey geldi. Takside Porto Rikolu bir şoföre denk geldim. Türk olduğumu söyleyince heyecanlandı ve ‘Biz karımla 30 yıldır evliyiz. Ancak son zamanlarda çok iyi anlaşamıyorduk.

"Türk dizisi izlemeye başladı"

Birlikte beraber bir şeyler yapamaz hale gelmiştik, sonra karım bir Türk dizisi izlemeye başladı. Ben de o diziyi izlemeye başladım, beraber her akşam bir şeyler yapmaya başladık.

Film izlemeye gittik. Böylece eşimle evliliğimizi kurtardık’ dedi.

'Neva’

Dizinin adını sorunca ‘Yargı’nın adını söyledi. Kendisine ‘Bir dönüp arkaya bakar mısınız?’ dedim. Döndü ve ‘Neva’ dedi. Çok duygulandım. ‘Karımı arayabilir miyim?’ dedi. Durduk, eşini görüntülü olarak aradık.

Yargı’dan ayrılalı bir yıl oldu ve bu duyguyu yaşamak paha biçilmez…"