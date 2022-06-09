Petrol
124.03
0.36%
Euro
18.5502
0.85%
Dolar
17.194
0.40%
Altın
1.025
0.42%
Borsa
254
0.00%
Bitcoin
524.021
2.05%
BTXN Coin
11.08
0.72%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Başak Gümülcinelioğlu'nun eski hali

    Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 08:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başak Gümülcinelioğlu'nun eski hali

    Reyting rekorları kıran Yargı'da Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncular arasında yerini aldı.

    Dizisi sezon finali yapan Gümülcinelioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı başarıyor.

    Kızıl güzele dönüştü

    Şimdilerde güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun eski hali görenleri şaşırttı.

    Sadece burun estetiği yaptırdığını söyleyen oyuncunun eski hallerini görenler tanıyamıyor.

    Başak Gümülcinelioğlu nun eski hali #1

    Londra eğitimli

    Daha önce Erkenci Kuş, 8. Gün ve Yarım Kalan Aşklar gibi projelerde de rol almış olan Başak Gümülcinelioğlu, Londra'da eğitim almış ve Türkiye'ye döndükten sonra üç yıl İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştı.

    Başak Gümülcinelioğlu nun eski hali #2

    Başak Gümülcinelioğlu nun eski hali #3

    Başak Gümülcinelioğlu nun eski hali #4

    Başak Gümülcinelioğlu nun eski hali #5

    Başak Gümülcinelioğlu nun eski hali #6


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Titreme nöbetleriyle ilgili konuştu
    Dünya

    Titreme nöbetleriyle ilgili konuştu

    NASA'dan 27 yıl sonra bir ilk
    Teknoloji

    NASA'dan 27 yıl sonra bir ilk

    Görüş Bildir