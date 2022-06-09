Başak Gümülcinelioğlu'nun eski hali

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı.

Reyting rekorları kıran Yargı'da Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncular arasında yerini aldı.

Dizisi sezon finali yapan Gümülcinelioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı başarıyor.

Kızıl güzele dönüştü

Şimdilerde güzelliği ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun eski hali görenleri şaşırttı.

Sadece burun estetiği yaptırdığını söyleyen oyuncunun eski hallerini görenler tanıyamıyor.

Londra eğitimli

Daha önce Erkenci Kuş, 8. Gün ve Yarım Kalan Aşklar gibi projelerde de rol almış olan Başak Gümülcinelioğlu, Londra'da eğitim almış ve Türkiye'ye döndükten sonra üç yıl İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştı.