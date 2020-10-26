Dolar
8.0759
1.3656%
Euro
9.548
1.0455%
Altın
1905.81
0.2055%
Borsa
1162.55
-2.3584%
G. Altın
493.724
1.3384%
Bitcoin
106166.6
3.0918%
EXEN Coin
11.16
-2.53%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Başak Sayan, artık ormanda yaşıyor

    Başak Sayan, koronavirüs salgınından sonra İstanbul'a dönmeme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 14:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başak Sayan, artık ormanda yaşıyor

    Ünlü oyuncu Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti.

    Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

    "ORGANİK YAŞIYORUZ"

    Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

    Başak Sayan, artık ormanda yaşıyor #1

    Görüş Bildir