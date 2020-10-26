Başak Sayan, artık ormanda yaşıyor

Başak Sayan, koronavirüs salgınından sonra İstanbul'a dönmeme kararı aldı.

Ünlü oyuncu Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti.

Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

"ORGANİK YAŞIYORUZ"

Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.