Başak Sayan koronavirüsü kargodan kaptı

Koronavirüse yakalanan Başak Sayan, karantina sürecini anlattı.

Oyuncu-yazar Başak Sayan, 10 gün önce yakalandığı koronavirüsü yendiğini söyledi.

Hastalığı atlattıktan sonra açıklama yapan Sayan, evden çıkmadığı halde koronavirüs olmasını anlayamadığını söyledi. Oyuncu, ‘’Eve kargo geliyor, haftada bir alışveriş günü. Oradan kapmış olabilirim.’’ dedi. Hastalığı semptomsuz geçiren Başak Sayan, karantinada biraz da olsa yalnız kalmanın kendisine iyi geldiğinin altını çizdi.

İşte Sayan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

"EVDEN ÇIKMIYORDUM"

"Her hastalık kişinin zihinsel bir durumunun dış dünyadaki yansımasıdır. 10 gün önce idrar yolu enfeksiyonu geçirirken konulan kovid teşhisiyle birlikte odama kapanıp karantinada zaman geçirirken neden evden dışarı hiç çıkmadığım halde ve evde başka kimse pozitif olmadığı halde hastalandığımı anladım.

"KORONAVİRÜS SAYESİNDE DİNLENDİM"

Bir süredir o kadar yorgundum ve her şeye koşturmaktan o kadar bitkin düşmüştüm ki Murat’a sürekli benim biraz durmaya, yalnız kalmaya ihtiyacım var, birkaç gün hiçbir şey yapmadan bomboş durmam gerek diyor ama arkasından nasıl olacak, çocuklar var, sorumluluklar var diye bunun imkansız olduğunu tekrarlayıp duruyordum. Ve birden kovid teşhisi kondu. Hiç semptomsuz geçirdiğim hastalığımla odamda karantinayken özlediğim o durma, hiçbir şey yapmama hissini sonuna kadar yaşadım. İlk 3 gün günde 16 saat uyudum. Uyandığımda kitap okuyor, film izliyor ve yalnızlığın tadını çıkartıyordum. Karantina bittiğinde o kadar dinlenmiş ve yenilenmiş hissediyordum ki kendimi, şükrettim bu sürece.

"AKILLANDIM"

Bela dediklerimizin de bir nedeni var hayatta. Neticede yenilenmiş, dinlenmiş olarak yeniden kolları sıvadım. Ancak biraz daha akıllandım şimdi. Durmaya ihtiyacım olduğunda durmaya, yalnız kalmaya ihtiyacım olduğumda bunu yapmaya söz verdim kendime. İşler bensiz de yürüyormuş bir şekilde. Her insan kendi cennetini de cehennemini de kendi yaratıyor neticede. Eğer sizi sıkıştıran bir hissiniz varsa kulak verin ona. Zira vermediğiniz zaman o duygu yaşamınızda var olabileceği bir yol buluyor kendine. Herkese kucak dolusu sevgilerimle..."