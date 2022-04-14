Kıvanç Tatlıtuğ'un 9 aylık hamile olan eşi Başak Dizer'den yeni hamilelik pozları geldi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, oğulları 'Kurt Efe'yi kucaklarına almak için gün sayıyor.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Dizer'den yeni pozlar geldi.

"Seni beklerken" notuyla paylaştı

Bu ay sonu oğlu Kurt Efe'yi kucağına alacak olan Dizer, hamilelik pozlarını "Seni beklerken..." notuyla yayınladı.