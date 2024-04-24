Başarısız aşklara inat: Hadise söz kesti Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise, yakın arkadaşlarının söz yüzüklerini taktı.

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Mehmet Dinçerler ile evlenen ancak kısa süre sonra boşanan Hadise, aşkta aradığını bulamadı.

Başarılı isim, aşkta aradığını bulamadı ancak sevdiklerine destek olmaya devam ediyor.

Söz kesti

Hadise, arkadaşının sözünde yüzükleri takan isim oldu. Başarılı şarkıcı, arkadaşına altın takmayı da ihmal etmedi.

O anları sosyal medyadan paylaşan Hadise, "Canlarım… Aşk çok güzel. Siz çok güzel ve çok değerlisiniz benim için. Hep ellerinizi sımsıkı tutun ve her adımınızı aşkla, sevgiyle ve saygıyla atın. Sizi seviyorum…" notunu düştü.