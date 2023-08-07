Başını açan fenomen Rumeysa Yağcı'ya Zeynep Bastık'tan destek Sosyal medya fenomeni Rumeysa Yağcı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından başını açtığını duyurmuştu.

ensonhaber.com

Ünlü fenomen Rumeysa Yağcı geçtiğimiz günlerde hayatı hakkında aldığı önemli bir kararı takipçileri ile paylaştı.

Ünlü fenomen kararını "Detaylıca düşündükten sonra böyle bir karar aldım. Kimseyi yönlendirmek ya da kimseye örnek olmak gibi bir niyetim yok. Herkes önce kendinden sorumlu" sözleriyle duyurdu.

Yağcı, başını açma kararını sosyal medyadan duyurunca tepkilere neden oldu. Fenomenin tesettürü bırakması eleştirilirken bazı takipçiler acımasız yorumlarda bulundu.

"Güzellik"

Rumeysa Yağcı son halini paylaşınca bazı takipçilerinden destek de gördü. Şarkıcı Zeynep Bastık da fenomene "Güzellik" yorumunda bulunarak destek oldu.