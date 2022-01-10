Batuhan Karacakaya, adada aşka kapılarını kapattı

Survivor All Star kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya, son açıklamalarıyla gündem oldu.

Aşk- Memnu dizisinin Bülent'i Batuhan Karacakaya, adaya gitmeden önce katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılan Batuhan Karacakaya, adaya gitmeden diğer yarışmacılarla yakıştırılmasına isyan etti.

"TEK SEVGİLİM KUPAM"

Genç isim, adada asla kimseyle aşk yaşamayacağını belirterek şunları söyledi: “Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken 'Aşkım, bir tanem' diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Geçen sene bir kere ağzım yandı, yanmış daha doğrusu. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kilitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam.”

Batuhan Karacakaya, yaz aylarında yarışmacı Aleyna Çalışkan ile plajda sarmaş dolaş görüntülenmişti.