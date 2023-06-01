Batuhan Karacakaya, asker oldu Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Batuhan Karacakaya, bedelli askerlik yaptı.

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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bülent" rolüyle ünlenen Batuhan Karacakaya, askerliğini yaptı. Sosyal medya hesabından üniformalı pozlarını paylaşan oyuncu, duygularını anlattı.

"Bütün komutanlarımız çok değerli"

Instagram hesabından askerlik pozlarını paylaşan genç oyuncu, "Askerliğimi Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah, her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanıma gelip 'seninleyiz' diyenlere tekrardan selam olsun" notunu yazdı.

Şiddet iddiası var

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz mart ayında 6 aylık sevgilisi Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir videoyu yayınlayarak şikayetçi oldu. Genç oyuncu ise asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek yasal yollara başvurdu.