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    Batuhan Karacakaya: Kırmızı dona veda ettik

    Batuhan Karacakaya, yarışmada giydiği kırmızı şortu giymeyeceğinin açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 08:06
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    Batuhan Karacakaya: Kırmızı dona veda ettik

    'Aşk-ı Memnu' dizisindeki Bülent rolüyle ünlenen oyuncu Batuhan Karacakaya daha sonra Survivor yarışması ile yeniden gündeme gelmişti.

    Survivor All Star kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya aktif kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

    KIRMIZI DON EVDE KALIYOR

    Survivor Batuhan daha önce katıldığı yarışmada kırmızı şort tercih etmişti. Ünlü oyuncu yeni yarışma için fikrini değiştirdi.

    Survivor All Star yarışmasına katılacak olan Batuhan "Kırmızı dona veda ettik" yorumunda bulundu.

    Batuhan Karacakaya: Kırmızı dona veda ettik #1

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