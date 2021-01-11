Bayhan: Kötü bir çocukluk geçirdim

Şarkıcı Bayhan, katıldığı programda çocukluğunu anlattı.

Popstar programında ünlenen Bayhan, Katarsis X-TRA programına konuk oldu.

Şarkıcı, annesinin kendilerine fare zehiri içirmeye çalıştığını ve çok kötü bir çocukluk geçirdiğini anlattı.

"HEP AÇTIM"

Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Bayhan, “Evimiz Adana’da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya’da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı.” dedi.

Şarkıcı, annesinin vefatını da anlattı:

"ANNEM KENDİNİ ÖLDÜRDÜ"

“Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım.”