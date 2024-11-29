İHA
Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Gürhan'ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi.
BAYHAN GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze yıkandığı sırada Gürhan'ın akrabaları ağıt yaktı.
Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan'ın akrabaları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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