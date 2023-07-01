Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'den derin dekolteli kostüm Bayram süresince 4 yerde sahne alan Hadise, son olarak dün Kıbrıs'ta hayranlarının kulaklarının pasını sildi. Şarkıcı, derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile de büyük beğeni aldı.

ensonhaber.com Kurban Bayramı'nda ünlülerin konser takvimi yakın takibe alındı. Birbirinden ünlü şarkıcı yoğun bir konser programıyla hayranlarıyla bir araya geldi. Bu isimlerden biri de Hadise oldu. 10 milyon TL kazandı Her bayramda hayranlarıyla buluşan sevilen şarkıcı, bu yıl 4 yerde sahne aldı. Şarkıcının bu yıl konser ücreti de dikkat çekti. Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkan Hadise, 10 milyon TL kazandı. Derin göğüs dekolteli bayram kombini Dün akşam son durağı Kıbrıs olan Hadise'nin sahne kostümü gündem oldu. Sosyal medya hesabından cesur kıyafeti ile paylaşım yapan şarkıcı, derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile göz kamaştırdı.