Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'den derin dekolteli kostüm

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Kurban Bayramı'nda ünlülerin konser takvimi yakın takibe alındı.
Birbirinden ünlü şarkıcı yoğun bir konser programıyla hayranlarıyla bir araya geldi.
Bu isimlerden biri de Hadise oldu.
10 milyon TL kazandı
Her bayramda hayranlarıyla buluşan sevilen şarkıcı, bu yıl 4 yerde sahne aldı.
Şarkıcının bu yıl konser ücreti de dikkat çekti.
Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkan Hadise, 10 milyon TL kazandı.
Derin göğüs dekolteli bayram kombini
Dün akşam son durağı Kıbrıs olan Hadise'nin sahne kostümü gündem oldu.
Sosyal medya hesabından cesur kıyafeti ile paylaşım yapan şarkıcı, derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile göz kamaştırdı.