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ABD'de veren müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha, sahnede saldırıya uğradı. ABD'li şarkıcı, bir izleyicinin suratına fırlatması sonucu yaralandı.

Kaşı yarıldı

Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.

Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

“İyiyim”

Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı. Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.