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ABD'de konser veren müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha, sahnede saldırıya uğradı. ABD'li şarkıcı, bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı.
Kaşı yarıldı
Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.
Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.
“İyiyim”
Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı. Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.