Bebeğini gösterdi! Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins taşıcıyı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu

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35 yaşındaki oyuncu Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten bebek müjdesi geldi.

Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ile Charlie McDowell, ilk bebeklerine kavuştu.

Çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda, bebeklerinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini ve ona Tove Jane adını verdiklerini duyurdu.

"ANNEMİZE TEŞEKKKÜRLER"

Collins ve McDowell, minik kızlarına duydukları sevgiyi, "Muhteşem taşıyıcı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz." şeklinde ifade etti.