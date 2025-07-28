Bebeğini kaybetmişti! Oyuncu Ege Kökenli ve eşinden romantik poz

Ekranların ünlü oyuncusu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenmişti. Geçtiğimiz aylarda bebek acısıyla yıkılan ünlü çift, bu sefer konser paylaşımıyla gündem oldu.

Ege Kökenli, Nesrin Cavadzade ve Şahika Ercümen, 30 Temmuz'da İstanbul'da Türk hayranlarıyla buluşacak olan Justin Timberlake'in Bakü Olimpiyat Stadyumu'ndaki konserini izlemek için Azerbaycan'a gitti.

"HEY JUSTİN"

Ünlü isim, anları sosyal medya hesabından yayımladı. Eşi Lior Ahituv ile olan fotoğrafını da yayımlayan Ege Kökenli, paylaşımına; "Hey Justin biz hazırız" ifadelerini not düştü. Çiftin romantik anları sosyal medyaya damga vurdu.

Instagram'dan peş peşe hamilelik pozları paylaşan Ege Kökenli, yaptığı paylaşımda gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

"SESSİZ BİR SÜREÇTEYİM"

Uzun süre sessizliğe bürünen Ege Kökenli'den duygusal bir paylaşım gelmişti. Sahilden bir video paylaşan ve duygusal bir not yazan ünlü oyuncu şu ifadelere yer vermişti: "Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle."