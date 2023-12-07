Bebeğini kucağına almak için gün sayan Eda Ece'den yeni kare Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ve kısa süre içerisinde hamilelik müjdesi veren Eda Ece'den paylaşım geldi.

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Yasak Elma dizisinde verdiği Yıldız karakteriyle tanınan Eda Ece, mutluluğu Buğrahan Tuncer'de buldu.

Uzun zamandır birlikte olduğu Tuncer ile ayz aylarında nikah masasına oturan Ece, anne olmaya hazırlanıyor.

Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu, kız annesi olacak. Başarılı isim, karnının gözüktüğü ilk kareyi ise sosyal medyadan yayınladı.

Ayna pozu geldi

Dizisi bittikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar veren oyuncu, hamilelik sürecini de evinde geçiyor.

İlk üç ayını zor geçiren Ece, 7,5 aylık hamile fenomen Rachel Araz ile alışverişe çıktı. Araz ile ayna karşısına karınlarını göstererek verdiği pozu yayınlayan Ece, "Ben 20 haftalık, Racheliko 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi" notunu yazdı.

1 hafta önce saçlarını sarıya boyatan Eda Ece, yeni imajını paylaşarak "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım" notunu yazdı.