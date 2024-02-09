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Bebek hazırlığı devam ediyor! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ebeveyn kursuna gidecek

Bebek hazırlığı devam ediyor! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ebeveyn kursuna gidecek Bebeklerine kavuşmak için gün sayan n Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, çifti, doğum olmadan ebeveynlik kursuna gidecek.