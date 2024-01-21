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Bebek yolda... Gonca Vuslateri ilk tekmeyi yedi: Gözyaşlarına boğuldu

Bebek yolda... Gonca Vuslateri ilk tekmeyi yedi: Gözyaşlarına boğuldu 6 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesini hissettiği an sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun ağlamaktan gözlerinin şiştiği görüldü.