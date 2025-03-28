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Haber Merkezi

Her söylediği, her paylaştığı olay olan ünlü isimlerden Hülya Avşar, otobiyografik filmi “Selfie”de yer alan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve kendisini büyüten babaannesinin fotoğrafları ile günlük hayatından karelerin yer aldığı bir video yayınlayan sanatçı, takipçilerini geçmişe götürdü.

KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEDİ

“8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise ‘Keçe Kurdan’ şarkısıydı.” diyen Avşar, videoda şarkıyı da seslendirdi.

Ünlü sanatçı, “Selfie”nin YouTube kanalında yayında olduğunu duyurdu: “Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden. Yönetmen, senaryo, ışık, mekân ve kamera: Hülya Avşar. Türkiye’nin ilk otobiyografik filmi olan ‘Selfie’ YouTube kanalımda.”