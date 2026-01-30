Beckham Ailesi'nin gelini Nicola Peltz babasından harçlık alıyor iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır mutlu aile yaşantılarıyla konuşulan dünyaca ünlü ünlü Beckham Ailesi, yaşadıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

AİLESİNE DÜŞMAN OLDU

Aile içindeki gerilim, Brooklyn Beckham’ın Instagram’da babası David Beckham, annesi Victoria Beckham ve kardeşlerini engellemesiyle yükselişe geçmişti.

Son olarak Instagram'dan peş peşe paylaşım yapan Brooklyn, anne ve babasını, eşi Nicola Peltz ile aralarını bozmaya çalışmakla suçlamıştı.

KAYINPEDER AYDA 1 MİLYON DOLAR VERİYOR

Brooklyn Beckham'ın ailesiyle arasının bozulmasının ardından devreye kayınpederi Nelson Peltz girdi.

Nicola’nın babasının çifte ayda yaklaşık 1 milyon dolar gelir sağladığı öne sürüldü.

Beckham Ailesi'nin de her ay büyük oğulları Brooklyn’e para verdiğini ancak bunun “akılalmaz seviyelerde” olmadığını, ailenin oğullarını kendi ayakları üzerinde durmaya teşvik ettiği iddia edildi.