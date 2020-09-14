Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk'ün hayatı ve biyografisi...

Konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelen Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bedia Akartürk'ün hayatı ve biypgrafisi haberimizde...

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. Peki, Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında? İşte Bedia Akartürk'ün biyografisi...

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

4 Şubat 1941'de İzmir'de dünyaya gelen Bedia Akartürk, sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

BEDİA AKARTÜRK'ÜN YURT DIŞI PERFORMANSI

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

BEDİA AKARTÜRK MÜZESİ HAKKINDA

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

BEDİA AKARTÜRK'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

- 250'nin üzerinde plaket

- 7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır

- Altın bağlama

- 6 altın plak

- Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)

- Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)