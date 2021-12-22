Bedia Ener, Yaprak Dökümü setini anlattı

'Yaprak Dökümü'nün 'Nehir'i Bedia Ener, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında konuştu.

Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan Bedia Ener, çok merak edilen set hallerini anlattı.

Yaprak Dökümü' dizisinde birbirleriyle anlaşamayan iki kız kardeşi oynayan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunan Bedia Ener, şunları söyledi:

"ÖLÇÜLÜYDÜ"

"Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.

Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur."