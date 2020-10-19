Begüm Birgören, gelin oldu

Begüm Birgören, gelin oldu

Ünlü oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi.

Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile önceki gün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu.

PANDEMİYE UYGUN NİKAH

Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen nikah törenine, çiftin yakın dostları katıldı. Birgören’in nikah şahitliğini “Plastik Aşklar” oyunundaki rol arkadaşı Oya Başar ve Özge Özder üstlendi.

Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, alyanslarını “Plastik Aşklar”ın kulisinde unuttuğunu söyledi:

“Yüzüklerimizi kuliste unuttuk. Sabah onları aldırdık. Sahneden inip bir gün sonra nikâh salonunda olmak enteresan.”