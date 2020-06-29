- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Begüm Birgören nişanlandı
Begüm Birgören nişanlandı
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile evlilik kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 12:40
Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Begüm Birgören, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mehmet Cemil’le nişanlandı.
"NİŞANLANDIK"
Çift, önceki gün aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle yüzüklerini taktı. Ünlü oyuncu, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Nişanlandık' notunu düştü.