Begüm Kütük dua istedi: "Bebeğimiz olsun istiyoruz" En beğenilen ünlü çiftlerden Begüm Kütük ile karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu anne-baba olmak için hala çaba gösterdiklerini dile getirdi.

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Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Kütük 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Bebeğini kaybettiği dönemde zor günler geçiren Kütük, “Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim” demişti.

Hala umutlarını kaybetmediklerini söyleyen güzel oyuncu, çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını söyledi ve sevenlerinden dua istedi:

"Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum.

"Uğraşıyoruz"

Evet çocuk çok istiyorum, Allah sağlığıyla nasip etsin inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Uğraşıyoruz, deniyoruz, çaba harcıyorum bu konuda.

"Bana dua edin."

İnşallah olsun, paylaşırım sizinle ama çok istiyorum olmasını. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Bana dua edin."